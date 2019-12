Verkehr : Planung 2020: Neue Buslinien werden teuer

Wittlich Der seit September geltende neue Busfahrplan könnte den Steuerzahler bislang 180 000 Euro gekostet haben. In den nächsten Jahren wird das Defizit noch größer, schätzt die Kreisverwaltung. Im Sommer 2020 erfolgt die Abrechnung.

Ziel der Maßnahme ist es, den Busverkehr im ländlichen Raum attraktiver zu gestalten, damit mehr Menschen auf das Auto verzichten und CO 2 einsparen. Das hat den Landkreis seit September voraussichtlich 180 000 Euro gekostet, wie der Haushaltsplan der Kreisverwaltung zeigt.

Seit der neue Busplan gilt, bezahlt der Kreis den Busbetreiber, in diesem Fall die Moselbahn, für den Betrieb der Linien und finanziert das wiederum mit dem Erlös aus den Fahrkartenverkäufen. Fährt ein Bus mit zu wenig Passagieren, muss der Kreis draufzahlen. Und so ist im Planungsansatz für das Jahr 2019 ein Gesamtdefizit von 695000 Euro vorgesehen. 2018 lag der Betrag noch bei 270 000 Euro, was auf den ohnehin zu finanzierenden Schulbusverkehr zurückzuführen ist.