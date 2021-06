Retten, Löschen, Bergen, Schützen : Neue Drehleiter für die Wittlicher Feuerwehr

Foto: klaus kimmling

Wittlich In die Jahre gekommen ist die 1997 in Dienst gestellte Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wittlich. Bei einer Inspektion im vergangenen Jahr wurden erhebliche Mängel an dem Hubrettungsfahrzeug festgestellt, wie die Verwaltung erklärt.