Bildung : Neue Eindrücke beim Entdeckertag am Peter-Wust-Gymnasium Wittlich

Neue Eindrücke beim Entdeckertag am Peter-Wust-Gymnasium Wittlich

Wittlich (red) Am Wittlicher Peter-Wust-Gymnasium fanden drei „Entdeckertage“ statt. Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen aller umliegenden Grundschulen schauten sich das „Gymnasium im Grünen“ an.

Die interessierten Kinder bekamen vor allem im Austausch mit den älteren Schülerinnen und Schülern einen kleinen Vorgeschmack auf das, was alle in Zukunft am PWG erwartet: eine tolle Schulgemeinschaft, die alle Neuen herzlich aufnimmt.