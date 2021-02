Freizeit : Bike-Region soll Dachmarke werden

Hunsrück Die neue Managerin Katharina Martini soll den Radtourismus in Hunsrück und Nahe voranbringen. Finanziert wird ihre Stelle zum größten Teil von vier Lokalen Aktionsgruppen.

Dafür wollen die beiden Tourismusgesellschaften ein zielgruppenspezifisches, gebietsübergreifendes Streckennetz und eine zukunftsfähige Marketingstrategie unter einer gemeinsamen Dachmarke schaffen. Katharina Martini, gebürtige Hunsrückerin und begeisterte Mountainbike- und Radrennfahrerin, wird in dieser Position bis Juni 2023 den Grundstein legen, den Hunsrück als fahrradfreundliche Region zu etablieren. Am 1. Februar hat Martini, die an der deutschen Sporthochschule einen Abschluss für Sporttourismus und Erholungsmanagement erworben hat, mit ihrer Tätigkeit begonnen.