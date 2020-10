Kommunales : Neue Friedhofsgebühren für Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Es ist ein heikles Thema, aber nach einer gewissen Zeit führt kein Weg daran vorbei: Die Friedhofsgebühren. „Das ist das Thema, das immer wieder von der Kommunalaufsicht erwähnt wird. Die Kommunen werden aufgerufen, ihre Friedhofssatzungen zu überarbeiten und anzupassen,“ sagt Patrice Langer, Stadtbürgermeister von Traben-Trarbach.

Dazu sei eigens ein Arbeitskreis gegründet worden, der eine neue Gebührenordnung erarbeitet hat, die auf der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt vorgestellt wurde. „Es ist eine moderate Anpassung der Gebühren an die heutigen Verhältnisse. Wir machen auf den Friedhöfen kein Plus, aber dennoch mussten wir die Gebühren leicht anheben“ sagt Langer. Außerdem sei geplant, neue Bestattungsformen, zum Beispiel für Urnengräber, einzuarbeiten. Die gesamte Neufassung soll in der nächsten Stadtratssitzung vorgestellt werden. Dann wird das Gremium über deren Rechtsgültigkeit abstimmen.

Ein weiteres Thema der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses waren die Parkgebühren. Bislang war auf einem Teil des Parkplatzes „Moselufer Trarbach“ das Parken kostenfrei. Das soll sich bald ändern. „Das ist wirklich ein Sahnestück nahe an der Stadt, auf dem man kostenfrei parken kann. Dieser und ein weiterer Parkplatz am Anleger am Ufer sollen in Zukunft mit Parkuhren ausgestattet werden,“ sagt Langer. Das würde der Stadtkasse zusätzliche Einnahmen bringen - in moderatem Umfang. „Das Parken in Traben-Trarbach ist ja relativ günstig. Bei uns kostet ein ganzer Tag nur fünf Euro,“ sagt Langer. Die gebührenpflichtige Parkzeit sei mit Rücksicht auf die Anwohner auf den Zeitraum von 8 bis 18 Uhr eingegrenzt worden. So seien die Anwohner, die ihr Auto dort nach Feierabend abstellen und morgens wieder zur Arbeit fahren, geschützt. Auch dieser Vorschlag wird in der nächsten Sitzung des Stadtrats diskutiert werden.