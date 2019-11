Handwerk : Neue Frisuren und Styles

Hetzerath (red) Inspirierend und verbindend zugleich: Bei der zweiten „Hair & Style Night“ der Friseur-Innung Bernkastel-Wittlich drehte sich alles um Mode: von der typgerechten Frisur über das perfekte Make-up bis hin zu den aktuellen Herbst-Winter-Fashionstyles und handwerklich gefertigten Schmuckkreationen.

Die mehr als 200 Gäste nutzten die Gelegenheit, einen aufregenden Abend in entspannter Atmosphäre im Bürgerhaus in Hetzerath zu verbringen. „Unsere Modepräsentationen sind für die meisten noch immer ein Geheimtipp“, sagte Sabine Schömann-Kuhnen und erklärt, dass sich diese bisher ausschließlich als Fachveranstaltungen an Friseure richteten. „Durch die Hair & Style Night werden wir zum Allrounder und bieten ein Rundum-Paket an Styles. Das lockt natürlich nicht nur Fachleute, sondern jeden Modebewussten“, so die Friseurmeisterin aus Hetzerath, die zusammen mit Valentin Haier durchs Programm führte.