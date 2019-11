Erster und Zweiter Weltkrieg : Neue Gedenkstätte am Kueser Friedhof

Bernkastel-Kues Das alte Kriegerdenkmal aus dem ehemaligen Stadtgarten in Bernkastel-Kues hat eine neue Gedenkstätte bekommen.

Die Gedenktafeln des Altkreises Bernkastel der Toten des deutsch-französischen Krieges 1870/71 und die Kreuze zum Gedenken an den Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden an die Leichenhalle am Kueser Friedhof angebracht. Zusätzlich wurde ein Denkmal für die Angehörigen der Bundeswehr errichtet, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Einsatz ihr Leben ließen. Außerdem wurden dort die alten Fenster der ehemaligen Marienkirche eingebaut. Am Sonntag, 17. November, 11.45 Uhr, wird Pfarrer Georg Moritz die Einsegnung der neuen Gedenkstätte vornehmen. Foto: Stadt Bernkastel-Kues