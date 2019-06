Kommunalpoltik : Neue Gemeinderäte in Kröv und Bengel

Kröv/Bengel Zu ihren konstituierenden Sitzungen treffen sich die Mitglider der Gemeinderäte von Kröv und Bengel. Die Sitzung in Kröv ist am Donnerstag, 27. Juni,18 Uhr, in der Ratsherrenstube (Gebäude der VVR-Bank), in Bengel am Dienstag, 25. Juni,um 20 Uhr im Gemeinschaftsraum (Kindergartengebäude).

In beiden Sitzungen werden die Ratsmitglieder und Ortsbürgermeister ernannt und vereidigt. Außerdem stehen die Wahlen der Beigeordneten auf der Tagesordnung sowie die Wahlen der Auschussmitglieder. In beiden Ratssitzungen geht es zudem noch um die Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des jeweiligen Ortsgemeinderates.