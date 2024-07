Umzug ist geschafft Hausärzte Herres/Guérin öffnen in Hetzerath – mit einem dritten Arzt an Bord

Für Patienten ändert sich auf den ersten Blick zunächst einmal der Standort der Hausarztpraxis. Sie ist von der Bahnhofstraße nur wenige Meter weiter in die Hauptstraße in das neue Quartiershaus in größere Räumlichkeiten umgezogen – am gleichen Tag hat auch die Tagespflege ihre Tätigkeit dort aufgenommen. In den modernen, hellen Räumlichkeiten auf rund 200 Quadratmetern Fläche befinden sich unter anderem zwei getrennte Wartezimmer und drei Behandlungsräume.