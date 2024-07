Wildromatisches Erlebnis an der Salm Neue Heimatspur: Was Wanderer auf dem Mühlenpfad bei Eisenschmitt erleben können

Ein gemütlicher, längerer Spaziergang, der vielseitig ist und die Besucher nicht überfordert: Das ist der Mühlenpfad. Es gibt ihn schon sehr lange, aber viele Jahre wurde er nicht besonders beachtet. Mit seiner Aufnahme in die Reihe der „Heimatspuren“, die vom Gesundland Vulkaneifel ins Leben gerufen wurde, soll er mehr Aufmerksamkeit bekommen. Vera Esch, Geschäftsführerin von Gesundland Vulkaneifel, sagt: „Während der Corona-Pandemie ist die Idee entstanden, Wege, die es bereits gibt, aufzuwerten. So war es auch beim Mühlenpfad. Er wurde nach den Standards der anderen 42 Heimatspuren ausgeschildert, die sich an die des Natur- und Geoparks angliedern.“