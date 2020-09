Salmtal/Landscheid : Neue Hoffnung und viel Unterstützung für Salmtal

In Salmtal hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Ihr Anliegen: Die neue Hochspannungsleitung, die von Metternich nach Niederstedem führen soll, soll weiter vom Ort weg verlaufen als bisher geplant. Foto: TV/Petra Willems

Salmtal/Landscheid Nach Gesprächen mit der Firma Amprion könnte es noch eine Chance geben, die geplant Hochspannungsleitung zu verlegen. Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land hat den Salmtalern ihre Unterstützung zugesagt.

Wie sich der Einsatz einer Ortsgemeinde auszählen kann, wird sich möglicherwiese in nächster Zeit in Salmtal zeigen. Dass die Bürger mit den Plänen der Firma Amprion und dem Verlauf der Trasse der neuen Hochspannungsleitung unzufrieden sind haben sie in der Vergangenheit schon klar und deutlich gezeigt (der TV berichtete mehrfach).

Nach dem Bemühen vieler Salmtaler waren am vergangenen Mittwoch Vertreter von Amprion vor Ort in Salmtal, um über die geplante Trasse zu sprechen. Am gleichen Abend kam auch der Verbandsgemeinderat Wittlich-Land in Landscheid zusammen, bei dem das Gespräch thematisiert wurde.

Ratsmitglied und Salmtaler Manfred Hower war bei beiden Terminen dabei und berichtete im VG-Rat: „Am Anfang hat sich Amprion in keinster Weise bewegt. Irgendwann kam es zu einer Gesprächspause und jetzt wollen sie den alternativen Verlauf überprüfen. Das ist derzeit unsere große Hoffnung.“

Die Unterstützung der Verbandsgemeinde haben die Salmtaler dabei allemal. Auch VG-Bürgermeister Dennis Junk war bei dem Termin mit Amprion dabei. „Das ist kein parteipolitisches, sondern ein sachpolitisches Thema. Nach heute ist vielleicht zu mindestens ein Kompromiss in Aussicht“, sagte er.