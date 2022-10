Stadtentwicklung : Von der Blumeninsel bis zur Hundewiese

Wirtschaftsförderer Rainer Wener (rechts) diskutiert mit Teilnehmern der Bürgerversammlung über Möglichkeiten, den Stadtpark neu zu gestalten. Foto: Strouvelle Christoph

Wittlich Die Wittlicher Bürger sind aufgerufen, ihre Ideen zur Neugestaltung des Stadtparks einzubringen. Bei einer Bürgerversammlung sind zahlreiche Anregungen aufgenommen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie soll künftig der Wittlicher Stadtpark aussehen? Was könnte die grüne Lunge der Kreisstadt attraktiver machen? Das soll nicht allein die Sache der Politiker in den Gremien sein. Deshalb hat die Stadt Wittlich ihre Bürger aufgerufen, sich mit Ideen an der Gestaltung zu beteiligen.

Klar ist: Der Stadtpark wird sich in der Fläche massiv vergrößern. Denn die großzügigen Umzäunungen um die drei Brunnen im Stadtpark sowie das Pumpenhaus sollen massiv verkleinert und damit die Fläche des Stadtparks um bis zu 40 Prozent vergrößert werden.

Info Anregungen der Bürger für den Stadtpark Folgende Anregungen für den Wittlicher Stadtpark sind von den Teilnehmern der Bürgerbeteiligung genannt worden (Auszüge): 1. Bewegungsraum Spiel und Sport: Beachvolleyball, Hundewiese, Tretbecken, Tischtennis, Bewegungsangebote für alle Generationen, mehr Basketballkörbe, Seil-Kletterpyramide, Kneipp-Becken; Nestschaukel; Sinnespfad; Schach/Mühle/Mensch ärgere Dich nicht; Trampolin; Sinnespfad 2. Stadtökologie: Blühpflanzen von Frühjahr bis Herbst; wilde Ecken, mit Totholz; Bachlehrpfad; Pflanzenlehrpfad; Schilder, die die Hecken beschreiben; Obstbäume; Naschgarten, Hochbeete, Schutzräume für Kleintiere einrichten; Heckenlabyrinth; Insektenhotels. 3. Gepflegt und sicher: Rettungsmelder/Notruf; Patenschaften; Defibrllator; Trinkwasserspender; seniorengerechte Bänke; neue Möbel; 4. Kulturpark: Garten, Kunst, Veranstaltungen: Musikbühne, Kinderspielplatz zum handwerken; Wiederbelebung der Kunstausstellung Kunst an Hecken und Zäunen; Satirikon-Theater; Koyon-Theater; Einbeziehung weiterer Institutionen wie Haus der Jugend und Schulen.

Christoph Heckel vom Büro BGH-Plan in Trier stimmt die etwa 30 erschienenen Bürger auf ihre Aufgabe ein. 1995 sei der Stadtpark erstmals auf Stadtplänen eingezeichnet gewesen, sagt er. Nach mehr als 25 Jahren sei der Zeitpunkt gekommen, diesen zu verbessern und mehr inwertzusetzen. Was sich bewährt hat, soll im Bestand erhalten bleiben, der Raum entwickelt und die Angebote im Stadtpark mit neuen und zeitgemäßen Sachen ergänzt werden. Wobei der Park weiterhin als Wasserschutzgebiet erhalten bleiben muss, macht Heckel klar. „Deshalb ist nicht alles möglich“, sagt er. „Also keine großen Bauten, dafür aber beispielsweise Flächen für Sport und Spiel. Über allem sollte ein Gesamtkonzept stehen“, sagt Heckel.

In vier Gruppen erkunden die Teilnehmer der Bürgerbeteiligung das Gelände. Wirtschaftsförderer Rainer Wener erläutert der Gruppe, die er begleitet, erste Überlegungen. So könne man gegenüber den Treppen an der Lieser eine feste Bühne für Veranstaltungen installieren. Auf der großen Fläche beim Pumpenhäuschen könnte eine Anlage für Frisbee-Golf entstehen.

Und schon gleich nach Betreten des Stadtparks kommen auch die ersten Ideen der Teilnehmer. Eine kniehohe Wasserfläche schaffen, die im Winter als Eislaufbahn genutzt werden kann, ein Platz für Beachvolleyball, eine Torwand als Ergänzung des Bolzplatzes sind die ersten Anregungen. Aber nicht nur sportliche Dinge, sondern auch Kriterien zur Erholung und Verschönerung des Parks werden von den Teilnehmern genannt, wie Sichtachsen aufbauen und Blumeninseln schaffen. „Das macht viele Parks aus“, sagt eine Teilnehmerin. Möglicherweise könnten Paten oder Schulen gewonnen werden, die die Pflege einzelner Blumenbeete übernehmen. „Einen Raum, den ich nutzen kann, den will ich auch gestalten“, sagt ein anderer Teilnehmer. Am Brunnen nahe der Fußgängerbrücke über die Himmeroder Straße wird die Diskussion fast etwas skurril. Denn da sich keine jungen Leute zur Bürgerbeteiligung eingefunden haben, diskutieren Senioren im Alter über 60, ob dort nach der Öffnung des Geländes eine BMX-Bahn angelegt werden könnte.

Bei der anschließenden Ideensammlung in der Synagoge kristallisieren sich zwei Punkte heraus. Zum einen möchten die Teilnehmer die Veranstaltung Kunst an Hecken und Zäunen in den Stadtpark zurückholen. „Die gehört dorthin“, sagt ein Teilnehmer. Überhaupt sollen mehr kulturelle Angebote im Stadtpark organisiert werden, ergänzen andere Bürger. Zum Zweiten melden sich Hundeliebhaber zu Wort, die sich im Stadtpark weiterhin eine eingezäunte Fläche wünschen, auf der sie ihre Hunde ohne Leine laufen lassen und diese so mit ihren Artgenossen spielen können, eine Anregung, die sich in allen vier Themenbereichen für Ideen wiederfindet. „Ich bin begeistert über die Vielfalt der Ideen. Das Rausgehen hat etwas gebracht“, sagt Heckel. „Nur schade, dass die junge Generation wenig vertreten ist“, sagt er.

Wie geht es weiter mit der Neugestaltung des Stadtparks? Zum einen haben die Bürger Gelegenheit, weiterhin Anregungen und Ideen für die Gestaltung des Stadtparks einzubringen. Dafür hat die Stadt extra die Mailadresse stadtpark@stadt.wittlich.de eingerichtet.

Weiterhin wertet Heckel die Anregungen aus und entwirft ein erstes Handlungskonzept, unter anderem mit Vorschlägen, was zügig umgesetzt werden kann.

Dieses kann dann in den politischen Gremien weiter diskutiert werden. Die Priorität liege dabei auf Dingen, die schnell umgesetzt werden können.

Teilnehmer der Bürgerversammlung notieren ihre Ideen. Foto: Strouvelle Christoph

Auch die Möbel im Stadtpark sollen überarbeitet werden, ist ein Vorschlag. Foto: Strouvelle Christoph