Junge Winzer an der Mosel Robuste Rebsorten: Neue Initiative macht Lust auf „Piwis“

Mosel · „Neu, wunderbar und frisch“: So beschreibt Winzer Markus Boor aus Traben-Trarbach die Weine, die heute aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten entstehen. Er ist Mitglied der neuen Initiative „Vision Mosel“, die das Thema in aller Munde bringen will.

20.03.2024 , 08:41 Uhr

Die Winzer der Initiative Vision Mosel haben sich in Traben-Trarbach ihre erste gemeinsame Weinverkostung schmecken lassen. Foto: TV/Vision Mosel

Von Ursula Bartz und Thomas Brost