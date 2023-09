Nach fast drei Monaten Totalausfall Neue Internetversorgung für Deuselbach: Wie lange es dauert und was Betroffene dazu wissen sollten

„Es ist Licht am Ende des Tunnels – halten Sie noch etwas durch.“ So versucht Internet-Fachmann Alfred Loch beim Infoabend in Deuselbach seinen etwa 60 Zuhörern Mut zu machen. Die meisten von ihnen haben seit dem 3. Juli keine funktionierenden Internet- und Telefonanschlüsse mehr. Für die Dauerstörung ist laut dem bisherigen Netzbetreiber ein technischer Schaden nach einem Blitzeinschlag verantwortlich, der bislang nicht behoben werden konnte. Der bisherige Internetanbieter verschickte deshalb außerordentliche Vertragskündigungen an seine Kunden in Deuselbach, die nun komplett ohne Internetversorgung dastehen (wir berichteten).