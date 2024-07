Kirche soll abgerissen werden Wohnen statt beten – Wie auf dem Areal der neuen Hinzerather Kirche Bauplätze entstehen können

Werden dort, wo in der Vergangenheit Gottesdienste gefeiert wurde, Bauplätze für Einfamilienhäuser zur Verfügung stehen? Danach sieht es in Hinzerath aus. Denn trotz intensiver Suche habe man keine passende Möglichkeit gefunden, wie man die neue Kirche aus den 1950er-Jahren, die für heutige Verhältnisse überdimensioniert ist und deshalb aufgegeben wird, künftig anders nutzen könnte, sagt Michael Jakob, der bis zum 30. Juni Pastor der Pfarrei Vierzehnheiligen war, zu der auch der Morbacher Ortsteil Hinzerath gehört. Deshalb sollen die Kirche, der Glockenturm und das ehemalige Pfarrhaus abgerissen werden, sagt Jakob. „Das ist etwas, was ich nie wollte“, betont er. Hinzerather seien dort getauft worden, hätten dort geheiratet. „Das tut weh und ist kein einfacher Schritt.“