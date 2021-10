Kreis : Neue Konzepte für Hochwasser-Prävention

Kreis Die Kommunen Bausendorf, Bengel, Kinderbeuern, Kinheim, Lötzbeuren, Irmenach und Traben-Trarbach haben beschlossen, Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte erstellen zu lassen. Die Aufstellung der Konzepte erfolgt im Auftrag und in Kooperation mit der Verbandsgemeindeverwaltung Traben-Trarbach, den jeweiligen Ortsgemeinden, Fachbehörden, Helfern von Freiwilliger Feuerwehr sowie aktiver Beteiligung der Bevölkerung.

Ein zentraler Baustein der Erstellung von örtlichen Starkregenvorsorgekonzepten ist die aktive und inhaltliche Beteiligung der Bevölkerung im Rahmen der geplanten Veranstaltungen. Im Rahmen der Bearbeitung finden am Mittwoch, 10. November, um 19 Uhr im Gemeindehaus Irmenach für Irmenach und Lötzbeuren, am Mittwoch, 17. November, um 19 Uhr in der Lorettahalle Traben-Trarbach für Kinheim und Traben-Trarbach mit Wolf und Kautenbach, am Mittwoch, 24. November, um 19 Uhr im Gemeindezentrum Bausendorf für Bausendorf, Kinderbeuern und Bengel die Auftaktveranstaltungen zur Einführung in das Thema statt, zu der neben den Vertretern der Ortsgemeinden und der Feuerwehren alle interessierten Bürger und Bürgerinnen herzlich eingeladen sind.