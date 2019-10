Elektromobilität : Neue Ladestation in Gielert

Gielert Elektroradler können die Akkus ihrer E-Bikes ab sofort in Gielert an der neuen Ladestation des Energieunternehmens innogy schnell wieder aufladen. Die Tankstelle für Elektrofahrräder befindet sich in der Dorfmitte Am Brunnen.

