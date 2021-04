Umwelt : Mitarbeiter des Forstreviers errichten neue Lebenstürme

Neue Lebenstürme in Wittlich Foto: TV/Mario Sprünker

Wittlich (red) Im Rahmen des Projektes „Neue Lebenstürme für die Mosel“ wurden in der Stadt Wittlich von den Mitarbeitern des Forstreviers Wittlich die Lebenstürme errichtet. Bürgermeister Joachim Rodenkirch besichtigte mit Revierförster Mario Sprünker die neuen Lebenstürme im Hahnerweg unmittelbar in der Nähe der Streuobstwiese am Quetschenberg und beim Waldhaus Wittlich im Grünewald.

