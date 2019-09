Energie : Neue Leuchten sparen Geld

Kröv Innogy setzt die Turnhalle in Kröv mit moderner LED-Technik ab sofort ins rechte Licht. Im kommunalen Gebäude sorgen nun 97 neue Deckenleuchten für eine zeitgemäße Beleuchtung. Mit dem Förderprogramm „Kommunales Energiekonzept“ unterstützt das Unternehmen so die Gemeinde Kröv durch einen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro.

