Initiative : Auftakt für neue Zukunftsideen

Wittlich Die digitale Auftaktveranstaltung zur Erstellung der neuen Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE) für die Leader-Region Vulkaneifel findet am Dienstag, 18. Mai, von 19 bis 21 Uhr statt.

Die Auftaktveranstaltung wird dabei nicht nur informativ gehalten, sondern bindet die Teilnehmer über verschiedene digitale Beteiligungsmöglichkeiten auch aktiv ein. Als Impulsgeber werden Projekte aus der noch aktuellen Förderperiode vorgestellt. In moderierten Kleingruppen soll gemeinsam mit den Teilnehmenden die Zukunftsaussichten der Region sowie Ideen für die Region diskutiert werden. Die Beteiligung wird dabei so in die Veranstaltung eingebaut, dass keine tiefergehenden technischen Kenntnisse nötig sind. Weitere Infos zum Ablauf der Veranstaltung gibt es auf der Webseite der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) unter: https://www.leader-vulkaneifel.de/lile-prozess/