Luxus-Wohnungen Koloss am Traben-Trarbacher Brückenkopf: So fürstlich lebt es sich im Kaiserlichen Postamt

Wie hätten Sie’s denn gerne? Eine „Dachgeschosswohnung mit Balkon und Spitzbogen“ oder eine „Eigentumswohnung in historischen Gemäuern“? All das verbirgt sich hinter den dicken Mauern des ehemaligen Kaiserlichen Postamts in Traben-Trarbach. Das markante, stadtbildprägende Gebäude am Brückenkopf aus dem Jahr 1908 ist schon lange verwaist. Nun stehen die Wohnungen zum Verkauf.