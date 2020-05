Neue App verfgbar : Digital im Nationalpark unterwegs

Birkenfeld/Erbeskopf Zwischen den Nationalparktoren Hunsrückhaus und Keltenpark sind bei idealem Ausflugswetter viele Besucher unterwegs. Eine Möglichkeit, sich auch ohne Ranger über die Natur zu informieren, bietet die neue Nationalpark-App.

Schon einige Zeit liegen die Angebote im Nationalpark Hunsrück-Hochwald wegen der Corona-Pandemie brach (wir berichteten). Und trotzdem scheint die Natur auf die Menschen eine große Anziehungskraft auszulösen. Denn noch nie seien so viel Menschen im Nationalpark unterwegs gewesen wie derzeit, sagt Harald Egidi, Leiter des Nationalparkamts. Dennoch startet seine Behörde behutsam mit den ersten Angeboten. Voraussichtlich ab Anfang Juni sollen Führungen wieder möglich sein, sagt Egidi. „Es wird relativ bald Rangertouren und Angebote mit zertifizierten Nationalparkführern geben“, sagt er. Die Angebote müssten von den zuständigen Landkreisen noch genehmigt werden. Diese lägen für die Landkreise Birkenfeld und Bernkastel-Wittlich schon vor. Es fehlten noch die Rückmeldungen der Kreise Trier-Saarburg und St. Wendel.

Offensichtlich ist dies eine Reaktion auf ein gemeinsames Schreiben von Egidi, der Nationalparkversammlung, Touristikern, Betrieben und diversen Kommunalpolitikern der Region an das zuständige Ministerium. Das Sozialministerium habe mitgeteilt, dass die Öffnung von Museen, Ausstellungen, Galerien und ähnlicher Einrichtungen zulässig seien. Die Rangertouren gehörten zu „ähnliche Einrichtungen“, sagt Egidi. Um diese Angebote wiederzubeleben, habe das Amt ein Konzept für Hygiene und zur Einhaltung der Abstandsregeln ausgearbeitet. Dazu gehört beispielsweise, dass an den Touren maximal zehn Menschen inklusive der Führer teilnehmen können und diese mit Anschauungsmaterial ausgestattet sind, deren Inhalt die Besucher auch mit Abstand erkennen können. „Wir merken einen Zustrom und müssen achtgeben, dass alles ordentlich verläuft“, sagt Egidi.

Ein spezieller Gag: Nach dem Scannen von kleinen Infotafeln erscheint ein Ranger auf dem Bildschirm und bietet für Besucher die Möglichkeit, ein Selfie mit dem virtuellen Ranger zu schießen. Die Nationalpark-App verbindet alle Sehenswürdigkeiten des Nationalparks, so dass für Traumschleifen, Nationalparktore und weitere Attraktionen keine separate App mehr erforderlich ist. „Nachhaltige Umweltbildung und Besucherinformation müssen die Menschen erreichen und emotional überzeugen“, sagt Mariam Landgraf, die für die Produktentwicklung verantwortlich ist. Die App sei eine gute und neue Ergänzung der bestehenden Angebote und könne so ein niederschwelliger und unterhaltsamer Einstieg in den Nationalpark sein.