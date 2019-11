Verein : Neue Organisation für den guten Zweck

Traben-Trarbach Seit zwölf Jahren veranstaltet das Trödel-Team der katholischen Kirchengemeinde Traben-Trarbach den jährlichen Flohmarkt und unterstützt karitative Zwecke. Jetzt hat die Gruppe einen Verein gegründet.

Das Trödel-Team der Katholischen Kirchengemeinde Traben-Trarbach, das seit mehr als einem Jahrzehnt am letzten Wochenende im Juni erfolgreich den Traditionellen Trödelmarkt rund um St. Nikolaus in Trarbach veranstaltet, hat jetzt den Verein „Trödel-Team St. Nikolaus Traben-Trarbach“ gegründet. Damit soll weiterhin das Ziel, soziale, karitative und kirchliche Projekte zu verwirklichen und zu unterstützen, verfolgt werden.

Im Laufe der Zeit hat sich der Traditionelle Trödelmarkt dann zu einem in der Region bekannten und beliebten Event in der Doppelstadt entwickelt. Durch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung und durch das Engagement von zuletzt ungefähr 60 Helfern konnten Ergebnisse erzielt werden, durch die unzählige Male für das Gemeinwohl finanzielle Hilfen angeboten werden konnten. Über einiges wie der Treppenaufzug, die Philippinen, die TV-Aktion „Meine Hilfe zählt“ und vieles mehr hat der TV schon berichtet. Anderes ist nicht so bekannt, wie zum Beispiel die Spende für die Skater-Bahn in Traben oder die Schokoladen-Nikoläuse für die Bewohner des Ida-Becker-Hauses.