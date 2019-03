Gemeinsame Lösung spart Geld

Ursprünglich ging alles seinen gewohnten Gang in der Region und das System funktionierte: Die Forstämter, die dem Land unterstellt sind, hatten die Vermarktung des Gemeindeholzes (mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben) traditionell mit übernommen. Seitdem aber feststeht, dass das formal ein Monopol war, müssen die Gemeinden zwangsläufig ihr Holz selbst an die Kunden bringen.

Dabei gelang in Morbach ein kleines Meisterwerk. In so kurzer Zeit so viele Bürgermeister und Gemeinderäte zu überzeugen, an einem Strang zu ziehen, ist beispielhaft. So lassen sich Kosten sparen, die sonst innerhalb der einzelnen Verwaltungen angefallen wären, die jeweils für sich eine Abteilung für die Holzvermarktung hätten schaffen müssen. Das verschont die Haushalte der Kommunen, die sonst möglicherweise zusätzliche Stellen schaffen müssten. Mit Ausnahme vom Oberzentrum Trier, das sich nicht an dieser GmbH beteiligt – aus welchen Gründen auch immer.

