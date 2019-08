Wald : Neustart in schwierigen Zeiten

Morbach Die Organisation zur Holzverwertung in Rheinland-Pfalz mit Sitz in Morbach hat ihre Arbeit aufgenommen. Sie vermarktet das Holz aus Wäldern von 263 Ortsgemeinden.

Ihr Geschäft ist das Holz: Relativ unbemerkt von der Bevölkerung hat am 1. April 2019 in Morbach die neue Holzverwertungsorganisation (HVO) Rheinland-Pfalz-Südwest GmbH ihre Arbeit aufgenommen. Die Aufgabe des siebenköpfigen Teams rund um Geschäftsführer Joachim Graeff ist es, das Holz aus 15 Verbandsgemeinden, Gemeinden und Städten zu möglichst guten Preisen zu vermarkten. Zuvor hatte das Landesforsten Rheinland-Pfalz erledigt. Doch gegen ein ähnliches Modell in Baden-Württemberg hatte das Bundeskartellamt wegen des damit verbundenen Monopols ein Veto eingelegt, was zur Folge hatte, dass der Holzverkauf bundesweit und damit auch in Rheinland-Pfalz neu organisiert werden musste. Die HVO Rheinland-Pfalz Südwest ist eine von fünf kommunalen Gesellschaften, die daraufhin im Land gegründet worden sind und den Holzverkauf künftig übernehmen. Gerade die Gesellschaft mit Sitz in Morbach zeichnet eine Besonderheit aus: „Wir sind in Rheinland-Pfalz von der Fläche her die Kleinsten, vom Marktvolumen aber die Größten“, sagt Graeff. Die reguläre Einschlagsmenge und damit das Holzvolumen, das abgesetzt werden muss, beträgt pro Jahr zwischen 250 000 und 270 000 Festmeter mit einem Umsatzvolumen von bis zu 30 Millionen Euro. „Wir haben hier relativ wenige Gemeinden mit viel Waldbesitz“, sagt Graeff. Die Gemeinde Morbach ist mit 3000 Hektar Wald einer der größten Waldbesitzer in Rheinland-Pfalz. Die Möglichkeiten der Gesellschaft mit Standort in Morbach beurteilt Graeff günstig. „Wir sitzen direkt vor der Haustür der Sägeindustrie“, sagt er und verweist auf drei Sägewerke im direkten Umkreis. Hinzu kommt die Nähe zu Abnehmern im Saarland und in Luxemburg.