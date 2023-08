Strengere Regelungen Gehbehinderte TV-Leserin beschwert sich: Keine Zufahrt außerhalb der Lieferzeiten

Für Schwerbehinderte ist es oft schwer, die täglichen Abläufe zu bewältigen. So wie für Christl Kaufmann aus Darscheid. Die 72-Jährige ist gehbehindert und kann nur wenige Meter zu Fuß zurücklegen. Einen Rollstuhl hat sie in ihrem PKW immer mit dabei, doch ohne fremde Hilfe ist es ihr nicht möglich, diesen aus dem Auto zu heben – was Kaufmann dazu veranlasst, möglichst nahe zu den Geschäften und Dienstleistern zu fahren, die sie benötigt. Denn sie möchte gerne so selbstständig wie möglich bleiben und nicht unbedingt fremde Hilfe in Anspruch nehmen müssen.