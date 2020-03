Soziales : Neue Pflegefamilien im Landkreis gesucht

Bernkastel-Wittlich Der Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich e.V. sucht in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich neue Pflegeeltern. Auf die Aufgabe als Pflegeeltern bereitet der Kinderschutzbund vor.

Das nächste Bewerbungsseminar findet am 25. April und am 9. Mai beim Kinderschutzbund in Wittlich statt. Anmeldung beim Pflegekinderdienst – Kinderschutzbund, Dipl. Päd. Julia Kern, Tel.: 06571 969262, E-Mail: pflegekinderdienst@dksb-wittlich.de.