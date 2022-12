Neues ÖPNV-Experiment : Wittlicher Rufbus: Wagt die Stadt den Alleingang?

Der Wittlich Shuttle läuft sehr gut in der Kreisstadt. Foto: Stadtverwaltung Wittlich

Wittlich Die Experimentierphase ist lange vorbei: Die Stadt Wittlich überlegt, das erprobte ÖPNV-Angebot Wittlich-Shuttle künftig in Eigenregie fortzuführen – schließlich schreibt der Rufbus Erfolgsgeschichte.

2016 startete der Wittlich Shuttle als experimentelles Projekt zur Optimierung des innerstädtischen Busverkehrs. Inzwischen steht fest: Der Rufbus der Stadt Wittlich, wobei mittlerweile zwei Fahrzeuge unterwegs sind, hat sich bewährt. Bestellen per App oder Telefon, flexibel und individuell, ganz ohne Fahrplan: In Kooperation mit dem Unternehmen Ioki (DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH), das die Technologie dafür lieferte, wurde in Wittlich erstmals in Deutschland ein bestehenden Rufbus digitalisiert und in den bestehenden ÖPNV-Tarif integriert.

Am 1. August 2022 startete das Wittlich Shuttles in das siebte Betriebsjahr und erfreut sich immer weiterer Beliebtheit. Mit 1349 Fahrgästen wurde im August ein neuer Rekord geknackt. Doch da die Experimentierphase vorbei ist hatte das Unternehmen Ioki schon zu letzten Vertragsverlängerungen angekündigt, sich künftig finanziell nicht mehr so stark zu beteiligen.

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hat nunmehr mitgeteilt, dass aufgrund der aktuellen Situation´der Start der Linienbündel Wittlicher Land und Hunsrück auf den 31. Juli 2024 vorverlegt werden muss und der ursprünglich geplante Bündelstart für den 14. Dezember 2025 somit entfällt. Hiervon ist auch das Wittlich Shuttle betroffen.

Dem Linienbündel Wittlicher Land, das nun am 31. Juli 2024 endet, gehört auch die Linie 306 an, die als „Stadtbuslinie“ bis zum 31. Juli 2016 montags bis freitags stündlich vom Hauptbahnhof Wittlich über den ZOB zum Krankenhaus und zurück gefahren ist. Aus der Linie 306 wurde zunächst das Pilotprojekt „Rufbus Wittlich“ entwickelt, das am 1. August 2016 startete und Ende Mai 2018 zum „Wittlich Shuttle“ weiterentwickelt wurde. Insofern ist das Wittlich Shuttle ein Bestandteil des Linienbündels Wittlicher Land. Doch da Ioki nach vollbrachter Arbeit nun ganz aus dem Projekt aussteigen will, würde das die Stadt Wittlich ab Juli 2024 zum Alleingang zwingen.

Gemäß § 5 Abs. 4 des Nahverkehrsgesetzes (NVG) können kreisangehörige Gemeinden in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit in ihrem Gebiet im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Landkreis zusätzliche freiwillige Mobilitätsangebote im öffentlichen Personennahverkehr in eigener finanzieller Verantwortung vorhalten.

Vor Weiterführung des Wittlich Shuttle muss noch viel geklärt werden

In diesem Kontext fragt die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, ob seitens der Stadt Wittlich Interesse an einer Weiterführung des Projekts „Wittlich Shuttle“ in eigener Trägerschaft besteht. Die Aufgabenträgerschaft der Stadt Wittlich und damit auch die städtische Finanzierung soll zunächst für zehn Jahre gelten und würde somit der Laufzeit des neuen Linienbündels entsprechen. Der Zuschuss der Stadt Wittlich zum Rufbus beträgt aktuell 172.800 Euro jährlich. Was das Projekt Rufbus die Kreisstadt in Eigenregie kosten könnte, wenn Ioki aussteigt, kann die Stadt derzeit noch „keine valide Aussage treffen“.

Zudem seien noch „verwaltungsinterne Gespräche mit der Kreisverwaltung zu führen“, so die Stadtverwaltung, „um die sich etwaig ergebenden Probleme rechtzeitig zu lokalisieren und, sofern vorhanden, diese bestenfalls kurzfristig und kooperativ zu lösen“.

Welche Probleme das sein könnten und was es noch zu klären gilt? Dazu hüllt sich die Verwaltung noch in Schweigen. Da die Verwaltung mit der alleinigen Fortführung des Projektes jedoch alle Rechte, Pflichten und Kosten des Rufbusprojektes übernehmen würde, muss vor diesem Schritt wohl noch die ein oder andere Unklarheit, die noch besteht, aus dem Weg geräumt werden.

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses beauftragten die Ausschussmitglieder die Verwaltung, die Voraussetzungen und Bedingungen sowie die voraussichtlichen Kosten für den Weiterbetrieb des Wittlich Shuttles in eigener Trägerschaft ab dem 1. August 2024 zu prüfen und damit eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen.

Digitaler Rufbus in Wittlich ein voller Erfolg