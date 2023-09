Land macht Kehrtwende Neue Pläne fürs Nationalparkamt: Hunsrück-Bunker statt Neubau am Umweltcampus

Birkenfeld/Neuhütten · Raus aus dem Provisorium, rein in einen modernen Neubau am Birkenfelder Campus: So sahen seit 2017 die Pläne der Landesregierung für den neuen Standort des Nationalparkamts aus. Doch die haben sich jetzt geändert. Was die Gründe dafür sind und wo die 60 Mitarbeiter stattdessen einziehen sollen.

Der zentrale Ranger-Stützpunkt des Nationalparks Hunsrück-Hochwald befindet sich bereits am ehemaligen Bunker Erwin. In den Gebäuden wäre aber zusätzlich noch genug Platz, um die insgesamt 60 Mitarbeiter der Parkverwaltung dort unterzubringen. Foto: Nationalparkamt

Gerüchte gab es schon länger, jetzt hat die Landesregierung die Katze aus dem Sack gelassen: Sie gibt ihre Pläne auf, für die Verwaltung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald einen mehrere Millionen Euro teuren Neubau am Birkenfelder Umweltcampus zu errichten.