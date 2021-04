Freizeit : Kröv auf neue Weise entdecken

Kröv Eine neue Möglichkeit Kröv zu entdecken gibt es mit der QR-Tour. In und um Kröv befinden sich an markanten Plätzen 15 Tafeln mit einem QR-Code. Hinter jeder Tafel verbergen sich kurze, interessante Informationen zum Platz oder Gebäude an dem man sich gerade befindet.

Um die Tour noch interessanter zu machen, ist sie mit einem Rätsel verknüpft. An jedem Punkt gibt es zusätzlich zu den Informationen auch einen Lösungsbuchstaben, die dann natürlich nach der kompletten Tour ein Lösungswort ergeben. Auch mit Kindern bietet die Tour eine schöne Möglichkeit, den Ort spielerisch zu erkunden.