Abstellen und Laden von E-Bikes Neueröffnung in der Innenstadt: Wittlich sattelt aufs „RadHaus“ um

Wittlich · Wer ein E-Bike leihen oder sein eigenes Rad in Wittlich geschützt abstellen möchte, kann dazu ein neues Angebot der Stadt nutzen. In der Burgstraße hat eine Radgarage eröffnet. Was Nutzer darüber wissen müssen.

12.03.2024 , 09:55 Uhr

Das Wittlicher RadHaus ist eröffnet, zur Freude unter anderem von Bürgermeister Joachim Rodenkirch und der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (Mitte). Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz Redakteurin Landkreis Bernkastel-Wittlich