Wer hat was abgeladen? Im Elektronikmarkt in Wittlich ist man sich nicht sicher, wie der große Berg an Elektroschrott draußen auf dem Parkplatz zustande gekommen ist. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Seit dem Jahreswechsel wird Elektro-Müll im Landkreis nicht mehr abgeholt. Doch mancher Bürger scheint die neuen Regelungen des A.R.T. nicht zu verstehen. Große Elektronikmärkte müssen nicht alle Altgeräte annehmen.

Ist das noch ein Parkplatz oder schon eine Müllhalde? Diese Frage musste man sich stellen, wenn man bis vorige Woche den Parkplatz eines Wittlicher Elektronikmarktes im Vitelliuspark betreten hat. Dort türmten sich unzählige ausrangierte Waschmaschinen, Kühlschränke neben unzähligen anderen Elektrogeräten, die den Dienst quittiert haben. Kunden – und offenbar auch viele andere Bürger aus der Region – hatten dort seit Jahresbeginn Massen an Elektroschrott abgeladen. So hatte sich ein Teil des Parkplatzes nach und nach in eine Müllhalde für Elektroschrott verwandelt.

Das neue System, das eher auf die Eigenverantwortung und das Engagement der Gebührenzahler setzt, diesem auch deutlich weniger Service bietet, muss sich hierzulande wohl erst noch etablieren. Es ist ja auch nicht mehr ganz so unkompliziert wie früher, als man alle Elektrogeräte einfach an die Straße stellen und abholen lassen konnte.

Mit dem Landkreis Bernkastel-Wittlich wurde die Abholung des Elektroschrottes zum Jahreswechsel nun in allen Bereichen des A.R.T. endgültig eingestellt. In den anderen Landkreisen geschah das bereits ein bis zwei Jahre früher.

Marktleiter Altgeräte, so weit das Auge reicht – möchte man fast sagen. Wie ist der Elektroschrott-Berg in Wittlich entstanden? Wie der Müllberg draußen auf dem Parkplatz nun genau entstanden sei, das habe er nicht so genau mitbekommen“, erklärt der Marktleiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Seine Einschätzung darf man ihm auch gerne glauben, denn der Parkplatz ist – da nicht durch eine Schranke abgeriegelt – für jedermann Tag und Nacht erreichbar. Es sei gut möglich, sagt er, dass dort auch Bürger Elektroschrott abgeladen hätten, zu deren Rücknahme der Markt gar nicht verpflichtet sei. Aber der Schrottberg sei wohl auch deshalb entstanden, da das Unternehmen den Entsorger wechsle und es da eine Umstrukturierung gegeben habe. „Es ist nicht besonders schön, aber man kann es nicht ändern.“