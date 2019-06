Brauchtum in Gefahr : Neue Regelungen gefährden Erntedankumzug Niersbach/Greverath

Niersbach/Mainz Viele Teilnehmer und Wagenbauer für den im Herbst geplanten Umzug in Niersbach/Greverath sind sauer. Die Motivwagen, die mit Schrittgeschwindigkeit durch die Orte rollen, brauchen nun zur Teilnahme ein TÜV-Gutachten, das zudem Geld kostet.

Bei den Vorbereitungen zum Erntedankumzug in Niersbach und Greverath, der alle drei Jahre durch die beiden Orte rollt und jedesmal Tausende Besucher anlockt, rumort es hinter den Kulissen derzeit gewaltig. Grund ist ein Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Darin heißt es, dass „bei Fahrten anlässlich von Brauchtumsveranstaltungen zu beachten ist, dass die Verkehrssicherheit der hierbei eingesetzten Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen von einem amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr beziehungsweise von einem Prüfsachverständigen eines benannten Technischen Dienstes in einem Gutachten zu bescheinigen ist“. Heißt im Klartext: Motivwagen, die am 8. September beim Erntedankumzug zum Einsatz kommen sollen und auf denen Personen befördert werden, benötigen künftig ein TÜV-Gutachten. Die Teilnehmer des Erntedankumzugs in Niersbach rechnen mit Prüfgebühren in Höhe von 120 Euro pro Motivwagen. So fordert es der Erlass des Ministeriums vom 22. Oktober 2018.