Fernsehen : Neue Reportage über Klausen

Klausen Das SWR-Fernsehen sendet am Mittwoch, 13. Mai, zwischen 21.15 und 22 Uhr in der Sendung „Corona – was ist schon normal? Der neue Alltag mit dem Virus“ eine neue Reportage über Klausen mit dem Titel „Im Namen des Herrn – ein Dorf gibt Gas“.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken