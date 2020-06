Gemeinderat beschließt Bebauungsplan : Neue Schießsportanlage in Landscheid: Es kann losgehen

Landscheid Der Bebauungsplan für die Target-World-Schießanlage in Landscheid steht. Am Donnerstag hat der Gemeinderat den Plan beschlossen und mit dem Investor einen Vertrag abgeschlossen.

Fast nichts mehr erinnert „Auf Klingelbornerheid“ an der L 60 an die ehemalige Wurfscheibenanlage mit Tennishalle, Gastronomie und Hallenschießanlagen. Das weiträumige Areal ist weitgehend mit der Planierraupe entkernt worden, nur noch ein Teil der alten Schrotfangwand ragt in die Höhe. Dort entlang läuft nun eine geschotterte Baustraße, die zum künftigen Materiallagerplatz oben am Waldrand führt. Auch der betonierte Schacht, in dem einst die Tonscheibenwurfanlage untergebracht war, ist noch zu erkennen. Selbst der Laie erkennt sofort: Dieses Gelände ist fertig vorbereitet zur Neubebauung, es kann losgehen.

Seit 2014 wurde um das Projekt gerungen. Die ursprünglich vom Investor vorgesehene räumliche Ausweitung des Areals scheiterte nach langem Tauziehen am erheblichen Widerstand von Bürgern und Institutionen. Danach beschränkte Target World die Planung auf die bestehenden Grenzen der alten Anlage. Das Motto: „Mehr in die Breite gehen wir nicht, aber die Qualität im Inneren wird eine ganz andere sein.“ Anfang Dezember 2019 hatte der Gemeinderat Landscheid die Änderung des bestehenden Bebauungsplans (BP) in einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VBP) Sondergebiet Sport „Auf Klingelbornerheid“ beschlossen (siehe Info). Vorausgegangen waren die Anhörung von Gutachtern und Experten sowie die Präsentation eines Planentwurfs durch das beauftragte Trierer Büro B.K.S (wir berichteten). In der Sitzung am Donnerstag, diesmal corona-bedingt in der weiträumigen Sporthalle, begrüßte Ortsbürgermeister Michael Comes Gäste, die schon an der Dezember-Sitzung maßgeblich mitgewirkt hatten: Fachanwalt Dr. Paul Henseler, der den Durchführungsvertrag ausgearbeitet hatte, und Planer Thomas Lang vom Büro B.K.S. Lang erläuterte die von Behörden, Nachbargemeinden und Öffentlichkeit eingegangenen Stellungnahmen. Grundlegende Einwände gab es nicht, eingegangene Bedenken hinsichtlich der Verkehrsentwicklung in Landscheid (Großlittger Straße) und des Artenschutzes (Wildkatze, Fledermäuse, Froschbiotop) konnten anhand der bestehenden Sondergutachten widerlegt werden. Fachanwalt Henseler erläuterte die rechtlichen Besonderheiten des VBP und des Durchführungsvertrages. Dem Vertragsabschluss stimmte der Rat einstimmig zu. Mit neun Ja- Stimmen bei zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde der Plan beschlossen. In Kürze können die Bagger auf „Auf Klingelbornerheid“ rollen.