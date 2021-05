Gesundheit : Neue Schnellteststation in Wittlich beim Reifenhersteller Goodyear Dunlop

Wittlich In einem Zelt auf dem Parkplatz des Reifenherstellers Goodyear-Dunlop in der Justus-von-Liebig-Straße können sich Bürger an sieben Tagen in der Woche von 12 bis 16 Uhr auf eine mögliche Infektion mit dem neuen Coronavirus testen lassen.