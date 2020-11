Schule : Neue Schulsanitäter ausgebildet

Neue Schulsanitäter an der Realschule plus und FOS Traben-Trarbach Foto: TV/Caroline Schneider

Traben-Trarbach (red) Was sind Vitalfunktionen? Wie viel Verbrennungsgrade gibt es und was versteht man unter der Neuner-Regel? Das sind nur einige Fragen der Schulsanitäterprüfung, wie Janec Haußmann (8a), einer der vier neuen Schulsanitäter der Realschule plus und FOS Traben-Trarbach, berichtet.

