Karneval : Als die Bananen gelb gestrichen wurden

Wittlich Günnes Eller, Vorsitzender der Wittlicher Narrenzunft Rot-Weiß erzählt im Auftakt unserer Serie „Die andere Fastnacht“ wie er in diesem Jahr die närrischen Tage verbringt und was er im Karneval schon alles erlebt hat.

Langeweile hat Günnes Eller zwei Wochen vor dem eigentlichen Karnevalswochenende nicht. Im Gegenteil, fast jeden Tag hat er Videokonferenzen, manchmal auch zwei um die Aktionen von „Clown“, der neugegründeten „Cooperation Lachen Ortsteile und Wittlich = Narren“, die hauptsächlich virtuell stattfinden, zu koordinieren. „Eins können sie mir glauben, dass hier ist mehr Arbeit als in normalen Karnevalszeiten. Es muss deutlich mehr muss organisiert werden und coronakonform sein.“ Dann schiebt er lachend nach: „Das ist anstrengend, aber es macht unheimlich viel Spaß. Momentan bin ich gerade dabei, die Abschlussrede der Präsidenten zu schreiben.“ Am Tag vorher hat er sich mit seinen Kollegen Gedanken gemacht, wie man bei dem Geschäft „Kaufen mit Herz“, beim Schaufenster gestalten zur Karnevalszeit, helfen kann. Den Karneval ausfallen zu lassen, kam für ihn nicht in Frage. „Nein, kein Jahr Pause. Das geht eben nicht. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass die Narren Farbe und Hell ins Dunkel bringen. Das ist schon sonst im dunklen Winter wichtig, aber im Corona Winter noch wichtiger.“ Die närrischen Beiträge, die aus allen Wittlicher Stadtteilen kommen und seit Wochen auf den verschiedenen Internetkanälen von „Clown“ ausgestrahlt werden haben den Sinn, „Dass die Leute, die sich das Ansehen, nur wenigstens einmal am Tag lachen. Dann ist unser Job getan“, fasst er zusammen. Seit 30 Jahren ist Günnes Eller bei der Narrenzunft aktiv. Er war auch bei den Gründungsmitgliedern im Jahr 1982, hat sich aber in den ersten Jahren noch zurückgehalten. Dann ging er auf die Bühne, kam in den Vorstand und wurde Vorsitzender. Zu seinen schönsten Erinnerungen zählt ein Ereignis, das etwa 15 Jahre zurückliegt. Eine junge Frau stand zum ersten Mal auf der Bühne als Marktschreierin. Als Deko hatte sie einen Obststand aufgebaut, indem auch Bananen waren. Die Sitzungen im Jugendheim St. Bernhard waren an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, freitags und samstags. Der Auftritt am Freitag ging problemlos über die Bühne und kam bei den Besuchern sehr gut an.