Morbach-Hinzerath : Neue Straße wird zur Rennstrecke

Morbach-Hinzerath Bürger aus Hinzerath beklagen sich über rücksichtslose Autofahrer und zu viele LKW.

Und obwohl die Strecke jetzt nicht mehr so breit ausgebaut ist wie vor den Arbeiten: An dem Problem mit den Rasern hat sich nach Aussage von Anwohnern nichts geändert. „Die Straße ist eine Rennstrecke geworden“, sagt Brigitte Staudt, die am oberen Ortseingang wohnt. Eine Verschwenkung, die den aus Richtung Bruchweiler kommenden Verkehr abbremsen soll, bringe nur wenig Erfolg. „Einige fahren links an der Verkehrsinsel vorbei, damit sie nicht den Bogen fahren müssen“, hat sie beobachtet. Speziell die Fahrer im Berufsverkehr morgens und am Spätnachmittag würden schneller fahren als Tempo 50. „Wenn die Polizei morgens da steht, können die gut Geld machen“, sagt sie. „Die Verschwenkungen haben nicht den Erfolg gebracht“, sagt Achim Christ. Die Autofahrer, die ins Dorf einfahren, haben immer noch freie gerade Sicht, was diese dann veranlasst, weiter schnell zu fahren.