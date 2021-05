Wittlich : Neue Teststation ab Montag auf dem Ottensteinplatz

Wittlich Eine mobile Corona-Teststation öffnet am Montag in Wittlich. Dort sind kostenlose Tests möglich.

Am Montag, 10. Mai öffnet in der Stadt Wittlich eine weitere Covid-19-Teststation. Die Firma Mobile Health Care Logistics GmbH (MHCL) wird auf dem Ottensteinplatz, also zwischen dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und der Schlossgalerie, eine mobile Teststation betreiben.