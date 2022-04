Infrastruktur : Zentral und offen: Die neue Wittlicher Tourist-Info

Das Team der Tourist-Information und geladene Gäste (rechts: Manuel Follmann, Verbandsbürgermeister Wittlich-Land und neben ihm Joachim Rodenkirch, Bürgermeister der Stadt Wittlich) bei der Eröffnung der gemeinsamen Tourist- Information Wittlich und Wittlich-Land. Foto: Bents Christina

Wittlich Die erste Anlaufstelle für Touristen in Wittlich und Wittlich-Land ist das Alte Rathaus. Für 275.000 Euro wurde es umgebaut und präsentiert sich nun offen, hell und modern. Auch die Georg-Meistermann-Ausstellung hat profitiert.

Sichtlich stolz ist Bürgermeister Joachim Rodenkirch auf die renovierten Räume, die sich mitten in der Stadt befinden, und mit denen sich der Tourismus der Stadt Wittlich und der 35 Ortsgemeinden von Wittlich-Land weiterentwickeln soll: die Tourist-Information im Alten Rathaus am Marktplatz. Ist man vor dem Umbau vom Eingang aus frontal auf eine Theke zugelaufen, an der es die Eintrittskarten für das Georg-Meistermann-Museum gab, präsentiert sich der Raum jetzt offen. Die Beratungstheke ist an die Seite gewandert, die Rundbögen sind durchgängig, und die Stuckdecken werden durch Beleuchtung und Verzierungen mit Blattgold hervorgehoben.

„Durch den Durchgang werden die Synergien, etwa beim Personal genutzt und die Schwellenangst vor den Ausstellungen abgebaut. Es soll neugierig darauf gemacht werden, was es hier sonst noch so gibt“, so Sonja Russell, Architektin des Projekts. Profitiert hat auch die Georg-Meistermann-Ausstellung vom Umbau, wie Elke Scheid Leiterin des Kulturamts erklärt. „Die Bilder sind jetzt komprimiert auf zwei Räume, was ihnen, wegen ihrer kleinen Formate, auch guttut. Vorher waren sie im Gebäude verstreut.“

Info Tourist-Info Wittlich und Wittlich-Land Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr, sonntags von 14 bis 17 Uhr. Es werden Touristen beraten, Zimmer vermittelt, Räder verliehen, die Schlüssel für die Museen im Türmchen und der Casa Tony M. ausgegeben. Zudem wird der Museumsshop betreut und man bekommt Tickets für Veranstaltungen von Ticket Regional. Die Anbieter von touristischer Infrastruktur, etwa Zimmervermieter, haben hier ihre Ansprechpartner.

Ein wichtiger Bestandteil der Umgestaltung war der Brandschutz im Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Die Architekten Sonja Russell und Thomas Russell-Koglin erklären: „Es ist außer den Möbeln nichts erneuert worden, sondern es wurde alles erhalten und mit dem Bestand gearbeitet. Schwierig war das Verlegen der Leitungen, denn unter dem Alten Rathaus ist nur teilweise ein Keller und der ist nur 70 Zentimeter hoch, was das Arbeiten erschwert hat.“ Sehr gut kommen die Möbel an, die durch ihre Rollen flexibel sind und es beispielsweise weiterhin ermöglichen, an der Kirmes die Bons für den Saubraten aus dem Fenster auszugeben.

Die Kostenschätzungen wurden eingehalten: Für den Umbau samt neuer behindertengerechter Toiletten und Eingang an der Seite waren 275.000 Euro vorgesehen. Diese Summe wurde nicht überschritten. Die zur Eröffnung angereiste Wirtschafts- und Tourismusstaatssekretärin Petra Dick-Walther brachte den Förderbescheid des Landes über 232.000 Euro mit und betonte die zentrale Innenstadtlage und die strategische Herangehensweise der Stadt an das Thema Tourismus.

Joachim Rodenkirch sieht es als eine wichtige Aufgabe an, den Tourismus in der Stadt noch einmal neu zu definieren. Er sagt: „Die Kreisstadt ist hauptsächlich als Wirtschaftsstandort wahrgenommen worden, mit 21.000 Arbeitsplätzen bei 20.000 Einwohnern. Der Tourismus ist eher stiefmütterlich behandelt worden. Wir sehen durch unsere Lage, zwischen Mosel und Eifel hier aber eine Zukunftschance, die wir nutzen wollen.“