Verkehr : Wolfer Bürger atmen auf: Brummis meiden nun das Dorf

Traben-Trarbach-Wolf Die Bewohner des Traben-Trarbacher Ortsteils Wolf klagten in der Vergangenheit über eine hohe Verkehrsbelastung. Eine Ursache war eine nicht ausreichende Ausschilderung einer Umleitung für LKW. Nach einem TV-Bericht hat der LBM nachgebessert.

Trotzdem seien in den vergangenen Monaten immer wieder Lastwagen über die Brücke durch den Ort gefahren. Dabei sei die Brücke für schwere LKW nicht zugelassen, wie damals TV-Leser Achim Ochs der Redaktion mitteilte (TV vom 13. Dezember 2019). Daraufhin hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Trier reagiert und die Beschilderung verändert. Die alte Brücke in Wolf sei nur für Schulbusse freigegeben, aber Ochs beobachtete häufig wesentlich schwerere LKW bis zu 38 Tonnen, die die Brücke befuhren. Wie damals der LBM dem TV gegenüber mitteilte, hatte die Brücke im Jahr 2018 nach einer Prüfung die Note 3,0 erhalten. Die festgestellten Schäden des Fahrbahnbelags und Betonabplatzungen hätten keinen Einfluss auf die Standsicherheit – vorausgesetzt die maximal erlaubte Last werde eingehalten. Für den Schwerlastverkehr waren damals schon Umleitungsschilder angebracht, aber die reichten offenbar nicht aus. Diese Beschilderung wurde nun verbessert. Wie Klaus Wagner vom LBM sagt: „Wir sind natürlich seinerzeit den Hinweisen nachgegangen und haben daraufhin in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde die Beschilderung rund um die Wolfer Brücke etwas angepasst.“