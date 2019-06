Manderscheid : Entspannte Sommernacht mit Burgenflair

Manderscheid Die Niederburg Manderscheid hat eine Veranstaltung mehr: Michael Moll hat mit Unterstützung des Burgenvereins eine Sommernacht mit Poetry Slam, Blues Musik und imposanter Illumination auf die Beine gestellt.

Bei der Sommernacht auf der Burg zeigt sich das imposante Gebäude von einer neuen Seite und es herrscht eine völlig andere Stimmung. Historisch gewandet ist nur Knappe Lukas von der Fuhr zu Manderscheid. Er steht am Eingang der Burg – begrüßt und verabschiedet die Besucher.

Im Innenhof ist für die Sommernacht eine Bühne aufgebaut und statt Lauten und Flöten werden die Besucher von Gitarrenriffs, Bluesakkorden und Schlagzeugrhythmen der Band „The Blue Drive“ empfangen. An der Burgenmauer lehnen oder sitzen Zuhörer, es sind Bierzeltgarnituren und Stehtische aus Holz aufgestellt. Die Besucher, etwa 250 bis 300 sind es im Laufe des Abends, unterhalten sich, genießen die Musik und die verschiedenen Weine, die es zu probieren gibt.

Neben der Musik hat auch die Sprache einen Platz bei der Sommernacht bekommen. Beim Poetry Slam, also einem Wettbewerb, bei dem Gedichte, Prosa oder Comedy vorgetragen werden, messen sich sieben Teilnehmer mit ihren Texten. Zu hören sind unter anderem Texte, die sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Ein Plädoyer, sich zu trauen, auch einmal nicht der Norm zu entsprechen, trägt beispielsweise die spätere Siegerin des Wettbewerbs, Selina Dahler aus Konz, vor. Denis Winkelbach, ein weiterer Teilnehmer setzt sich ironisch mit dem Thema wie Menschen Tiere sehen auseinander, indem er die Perspektive eines Kindes einnimmt.

Insgesamt kommt die Veranstaltung bei den Besuchern sehr gut an. Walter Densborn, Mitglied im Burgenverein sagt: „Es ist schon ein Risiko, einmal was ganz anderes zu machen, was keinen ausschließlich historischen Hintergrund hat. Aber ich finde es passt. Es hat Niveau, sowohl die Musik, als auch die Weine und das Essensangebot. Dazu die Burg mit ihrem Hintergrund – wunderbar.“