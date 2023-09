Ab Ostern gibt’s Familien-Ferien im Bauwagen Neue Visionen für Bengels Klostermühle

Bengel · 1000 Kastanienbäume will Christoph Engels an der Klostermühle im Alftal pflanzen – und es Familien ermöglichen, hier künftig in Bauwagen Ferien auf dem Bauernhof zu verbringen. Mit Projekten wie diesen will er das Areal für eine raue Zukunft rüsten.

02.09.2023, 12:36 Uhr

Ferien im Bauwagen, Frühstück unter Obstbäumen: Das will Christoph Engels an der Klostermühle in Bengel ermöglichen. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz

Er ist ein Komiker, ein Gaukler, ein Clown. Und doch dreht sich Christoph Engels Leben mehr denn je um die ernsten Seiten des Lebens. Er will Antworten finden auf den Klimawandel, die Hitze und Trockenheit, die auch seine Heimat, das Alftal, verändern werden. Auf seinem neun Hektar großen Gelände an der Klostermühle Bengel versucht er daher, neue Kulturen zu etablieren.