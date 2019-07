Sitzung : Neue Wanderwege für Osann-Monzel

Osann-Monzel In seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend, 25. Juli, ab 18 Uhr in der Oestelbachhalle beschäftigt sich der Ortsgemeinderat Osann-Monzel mit der Ausweisung neuer Wanderwege.

