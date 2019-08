Freizeit : Wanderwege für Osann-Monzel

Wer in Osann-Monzel wandern will, hat dazu reichlich Auswahl. Jetzt werden weitere Wege ausgezeichnet. . Foto: Christina Bents

Osann-Monzel Einigkeit besteht im Gemeinderat Osann-Monzel in Sachen Wanderwege. In der jüngsten Sitzung des Gremiums ging es um die Zertifizierung vorhandener und die Ausweisung neuer Wanderwege.

Der Wein-Wallfahrtsweg sollte als Moselsteig-Seitensprung ausgewiesen werden. Doch die Arbeiten, die nötig gewesen wären, um die Zertifizierung beim deutschen Wanderverband zu bekommen, hätten die Gemeinde 9000 Euro gekostet. Zudem gab es von Seiten des Ferienlands Bernkastel-Kues Bedenken, dass die geplante Streckenführung die erforderlichen Kriterien für einen Premiumwanderweg nur knapp oder gar nicht erfüllen würde. Weil auch die Verbandsgemeinde Wittlich-Land eine Finanzierung ablehnt, da der Kosten-Nutzen-Faktor nicht angemessen sei, hat sich der Gemeinderat dem Vorschlag des Ausschusses für Tourismus, Wein und Öffentlichkeitsarbeit angeschlossen und wird den etwa 19 Kilometer langen Weg nicht als Premium- sondern als Ferienland-Weg ausweisen. So braucht es auch nur etwa 500 Euro für die Ausschilderung, denn bis auf wenige hundert Meter verläuft der Wanderweg auf bestehenden Feld- und Waldwegen. Die Streckenführung wurde in Zusammenarbeit mit dem Ferienland Bernkastel-Kues festgelegt und wird in den „Wanderguide“ des Ferienlands aufgenommen.