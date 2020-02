Freizeit : Vom „kleinen Märker“ und dem großen Nahesteig

Info

Einige Veranstaltungen aus dem Programm der Wanderwochen der Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald:

28. Frühlingswanderung: Mit der Frühlingswanderung, angeboten von der Tourist-Information Thalfang und der Ortsgemeinde Schönberg, beginnen die Wanderwochen am Samstag, 25. April. 9.30 Uhr. Treffpunkt: Dreschschuppen Schönberg. Kosten: 3,50 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahren ein Euro.

Die Teilnehmer erwartet auf rund elf Kilometern ein naturnaher und wildromantischer Wanderweg inklusive einem Hunsrücker Bauernfrühstück. Weitere Infos unter www.erbeskopf.de

Leben mit der Bombe: Die Wanderung am Sonntag, 26. April, führt über reizvolle Wege zum alten Munitionslager der US-Armee in Wenigerath. Vor Ort erwartet sie der ehemalige ARD-Korrespondent Werner Sonne, der in ungewöhnlicher Atmosphäre aus seinem Buch „Leben mit der Bombe“ liest. Start der Wanderung: 10 Uhr. Treffpunkt: Platz Pont-sur-Yonne in Morbach. Weitere Infos bei der Tourist-Information Morbach und unter www.morbach.de

Der Nahe-Steig: Der Premiumwanderweg verbindet auf rund 35 Kilometern auf anspruchsvoller Strecke Birkenfeld mit Idar-Oberstein. Start: Sonntag: 26. April.

Weitere Infos gibt es vier Wochen vor der Veranstaltung unter www.nationalparkregion-hunsrueck-hochwald.de

Der kleine Märker: Am Mittwoch, 29. April, wird das Traumschleifchen „Der kleine Märker“, ein Premiumspazierweg (fünf Kilometer), eröffnet. Start: 9.30 Uhr. Treffpunkt: Wochenmarkt Thalfang. Kosten: inklusive Frühstück 6,50 Euro pro Person. Weitere Informationen unter www.erbeskopf.de

Walpurgisnacht – Hexennacht und die Hintergründe: Um die Themen Maifeuer, Hexennacht und Hexenverbrennung dreht sich die drei Kilometer lange Wanderung in der Nacht zum 1. Mai mit Nationalparkführerin Doro Dröschel. Die Teilnehmer erleben alte und neue Riten. Beginn: 18 Uhr. Treffpunkt: Wanderparkplatz Wildenburg. Kosten: 13 Euro pro Person, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre frei.

Weitere Infos unter www.erlebnis-hunsrueck.de

Single-Wanderung: Wandern mit Gleichgesinnten – das ist möglich am Sonntag, 3. Mai. Singles können auf einer Strecke von acht Kilometern die Natur genießen und gleichzeitig nette Menschen kennenlernen. Beginn: 14 Uhr. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. Kosten: zehn Euro pro Person ohne Essen, mit Essen 25 Euro. Weitere Infos unter www.birkenfelder-land.de

Scharfrichter-Tour: Angelehnt an Werner Übels Roman „Der Scharfrichter“ gehen die Teilnehmer am Samstag, 9. Mai, auf eine sieben Kilometer lange Zeitreise zu historischen Stätten und literarischen Schauplätzen. Der Abschluss findet im ehemaligen Schlachthaus in Schmißberg statt. Beginn: 14 Uhr. Treffpunkt: ehemaliges Schlachthaus in Schmißberg, Kosten: 19,50 Euro pro Person (inklusive Schmaus). Mehr Infos unter www.erlebnis-hunsrueck.de.

Zusätzliche Informationen gibt es bei allen beteiligten Tourist Informationen und im Internet unter www.nationalparkregion-hunsrueck-hochwald.de/wanderwochen.html