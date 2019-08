Infrastruktur : Neue Wasserversorgung in der VG Traben-Trarbach für 16,5 Millionen Euro

Bengel/Kröv/Traben-Trarbach Neues Pumpwerk, neuer Hochbehälter und 16 Kilometer Wasserleitung: Umweltministerin Ulrike Höfken kommt für ein zukunftsweisendes Projekt in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach und übergibt einen Förderbescheid über acht Millionen Euro.

Es ist eine gigantische Summe: 16,5 Millionen Euro investieren die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach und das Land in eine neue Trinkwasserinfrastruktur. Von Bengel wird über den Kröver Berg, vorbei am Feriendorf Mont Royal bis Traben-Trarbach eine neue Transportleitung gebaut, hinzu kommen ein neues Pumpwerk und Hochbehälter. Wenn für ein solch großes Infrastrukturprojekt der offizielle Spatenstich erfolgt, reist auch die zuständige Ministerin aus Mainz an. Umweltministerin Ulrike Höfken durfte über einen roten Teppich schreiten, um in einem eigens aufgebauten Zelt Verbandsbürgermeister Marcus Heintel einen Förderbescheid aus Mainz zu überreichen. Das Land fördert das Projekt mit acht Millionen Euro, davon sind zwei Millionen Euro Zuschuss und sechs Millionen Euro ein zinsloses Darlehen.