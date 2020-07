Tourismus : Neue Weinkönigin wird gekrönt

Bernkastel-Kues/Wehlen (red) Zur Eröffnung des Riesling-Cafés im Weingut Kerpen in Wehlen trafen sich die amtierende Weinkönigin Claudia I. mit ihrer Prinzessin Sarah und die zukünftige Weinkönigin Katharina I. mit ihrer Prinzessin Gina, um die Krone zu übergeben.

Claudia Busch bedankte sich auch im Namen ihrer Prinzessin Sarah El-Bekri bei allen, die sie in dieser Zeit unterstützt haben und wünschte der neuen Weinkönigin Katharina Simon und ihrer Prinzessin Gina Philipps viel Freude in diesem Amt. Ortsvorsteherin Gertrud Weydert dankte Claudia und Sarah für die Zeit, in denen sie Wehlen als Weinmajestäten vertreten haben. Foto: privat