Mehr Wohnraum Zwei große Wohnbauprojekte in Wittlich: So geht es voran

Wittlich · Derzeit stehen in der Wittlicher Innenstadt zwei große Wohnungsbauprojekte an. In der Kirchstraße entstehen 31 Wohnungen. In der Oberstraße sind 40 Wohnungen in der Planung. Das ist der Sachstand.

21.06.2024 , 11:17 Uhr

In der Kirchstraße in Wittlich läuft seit Januar 2022 ein großes Wohnbauprojekt, das bald abgeschlossen werden soll. Bauleiter Norbert Müllen erklärt, wie es vorwärts geht. Foto: TV/Christian Moeris

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich